Какие няшки, эти змеи в шляпках: прикольные фото пресмыкающихся

Многие люди, мягко говоря, недолюбливают змей - вечно шипящих, извивающихся существ. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на них другими глазами! На самом деле, это очаровательные и симпатичные пресмыкающиеся, которые становятся ещё няшнее, если их принарядить.