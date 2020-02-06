Животные позитивчики: смешные коты, которые развеселят вас до слез

Кто хоть раз наблюдал за тем, как дурачатся кошки, не мог не заметить, как забавно они это делают. Вроде бы дерутся, клочки шерсти по полу – а после потасовки бегут к одной миске и пьют из нее вдвоем, одновременные.