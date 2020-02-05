Милые мейн-куны для любителей больших кошек Наверное, почти каждый любитель кошек мечтает завести мейн-куна, ведь это бесподобно милые добрые и, что самое главное, очень крупные кошки. Пять изумительных котят, у которых, почему-то, чем-то недовольные мордочки уже с рождения.