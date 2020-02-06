Ожерелье для закусок, держатель для наушников и прочие "полезные" девайсы

Весельчак-дизайнер по имени Мэтт Бенедетто весьма плодовит идеями и не перестает удивлять своими странными изобретениями. Каждый, кто о нем слышал, знает, что его творения решают проблемы, которые не существуют, а выглядит все это крайне забавно.