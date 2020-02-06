И такое бывает: "занимательные" походы в зоопарк

Поход в зоопарк это то, что каждый ребенок рано или поздно будет выпрашивать у своих родителей. Для ребенка это настоящий праздник, он идет в гости к животным, которых сможет рассмотреть с близкого расстояния. Однако у животных на этот счёт свой взгляд.