Вы помните "черную пятницу"? Ностальгические фотографии Мы не будем вдаваться в подробности этого хитрого маркетингового хода хотя бы потому, что он всё-таки работает: толпы народу ломятся в двери супермаркетов, чтобы урвать себе товар, даже если он и не нужен. И вот как это обычно выглядит.