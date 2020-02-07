Ироничные демотиваторы для истинных любителей Свежий сборник прикольных демотиваторов для отличного настроения! Сегодня в выпуске: про бюджетную установку бойлеров, про космических туристов, про современное искусство, про современного Тимура и его команду, про красочный праздник и многое другое!