Чего только не случается по пьяни: что может произойти, когда не знаешь меры

Под воздействием алкоголя люди становятся непохожими сами на себя и совершают поступки, на которые трезвыми у них не хватило бы ни смелости, ни фантазии. Именно о таких странных и глупых "подвигах" мы хотим вам рассказать. Проверьте, а не происходило ли с вами что-нибудь подобное.