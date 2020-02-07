С детишками нужно держать ухо востро: малыши, которым не сидится на месте

Быть родителем это круто, ведь появление ребенка это самое захватывающее путешествие в жизни. Однако дети — вовсе не цветы жизни, которыми их принято называть, они шалуны и проказники, от которых порой вообще не знаешь чего ожидать.