"То, что я нарисовал": отец визуализирует рисунки своих детей

Художник по имени Том (Tom) превращает рисунки своих сыновей, Эла (Al) и Дома (Dom), в очень странных и необычных, но весьма реалистичных существ (и не только), которых, честно говоря, не хотелось бы встретить в реальной жизни.