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"То, что я нарисовал": отец визуализирует рисунки своих детей
Художник по имени Том (Tom) превращает рисунки своих сыновей, Эла (Al) и Дома (Dom), в очень странных и необычных, но весьма реалистичных существ (и не только), которых, честно говоря, не хотелось бы встретить в реальной жизни.
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