А ты попробуй повторить: эти котики точно знают, как нужно отдыхать

В этой подборке кошки с превеликим удовольствием показывают как они могут удлиняться по своему желанию. Кажется, что это нереально, когда вдруг маленькая кошечка подтягиваясь, как-будто удваивается в длину, но этим созданиям все под силу. И хотя длина средней кошки составляет где-то около 80 см вместе с хвостом, когда она растянется на диване, присесть уже некуда.