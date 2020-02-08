Смеяться или плакать - решать вам: прикольные демотиваторы

Ежедневная коллекция демотивирующих картинок на любой вкус для всех наших читателей! Сегодня в выпуске: про рекламу от Фредди Крюгера, про автоматрёшку, про настоящее везение, про костюмчик для вечерних игр, про квартиру учительницы математики, про водителей-троллей и многое другое!