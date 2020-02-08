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Не завидуем этим людям: неудачный день в картинках
Очередная порция фотографий про тех, у кого день выдался ещё хуже! Если вы до сих пор считали, что у вас он не удался, то посмотрите на людей, от которых удача отвернулась совсем!
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