Когда сходил не к тому парикмахеру: уморительные фотографии стрижек

Последний поход к парикмахеру для этих людей оказался не самым удачным, и не понятно, за что их невзлюбили люди с ножницами, но теперь каждому из этих "везунчиков" придётся искать хорошего мастера, который смог бы исправить положение.