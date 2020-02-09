Застывшее мгновение: снимки, сделанные не раньше и не позже, а именно в нужный момент

К счастью интернет большой, и в нём регулярно появляются новые кадры, сделанные в нужный момент. 30 редких фотографий, снятых не раньше и не позже, а именно в нужный момент, ждут вас далее.