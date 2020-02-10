Забудьте о логике и здравом смысле: на этих снимках они отсутствуют

В новом обзоре были собраны просто невероятные фотографии, посвященные логики и здравому смыслу. Строго говоря, снимки освящены тому, как эти понятия могут быть сломаны или отсутствовать напрочь.