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Понедельник, 10.02.2020
Много нежности и тепла: питомцы и их беременные хозяйки
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Много нежности и тепла: питомцы и их беременные хозяйки

Собаки и кошки могут чувствовать, что женщина беременна из-за незначительных изменений в настроении и поведении. Во время беременности хозяйки животные очень ласковы, а их объятия еще более крепкие. Если такое случается, не бойтесь. На самом деле такое поведение является нормальным и демонстрацией того, что природа знает, что она делает.
Фото: bigpicture.ru
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