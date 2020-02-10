Много нежности и тепла: питомцы и их беременные хозяйки

Собаки и кошки могут чувствовать, что женщина беременна из-за незначительных изменений в настроении и поведении. Во время беременности хозяйки животные очень ласковы, а их объятия еще более крепкие. Если такое случается, не бойтесь. На самом деле такое поведение является нормальным и демонстрацией того, что природа знает, что она делает.