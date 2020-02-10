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Понедельник, 10.02.2020
"Что вы, здесь ни капли фотошопа": люди, которые переборщили с обработкой фото
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"Что вы, здесь ни капли фотошопа": люди, которые переборщили с обработкой фото

Давайте будем честны: мы все хотим выглядеть чуть лучше, чем есть на самом деле. Никто не хочет показывать общественности свои вторые подбородки, складочки, тёмные круги под глазами после бессонной ночи или какие-то несовершенства кожи. Хорошо, что на фото всё это можно скрыть: на помощь придут выгодные ракурсы и, конечно, фотошоп. Однако некоторые так увлекаются обработкой, что эффект получается скорее комичным.
Фото: twizz.ru
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