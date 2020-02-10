Да что вы смыслите в креативе: вот эти персонажи знают толк в маркетинге

Самые креативные люди на планете – это работники торговли. Сложно поверить в это утверждение? Тогда следует взглянуть на наш новый обзор, где собраны самые забавные фотографии на эту тему.