"Копировать - вставить": наследственность она такая

Наследственность — удивительная штука. На кого из родителей больше похож малыш: на маму или папу? А может быть, на бабушку или дедушку? Иногда при взгляде на членов одной семьи кажется, что природе попросту лень изобретать новый генетический код и она радостно использует функцию "копировать — вставить".