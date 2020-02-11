Поймут только "избранные": что может быть, если в доме живет кошка

Наши маленькие пушистые друзья очень и очень непредсказуемы, но, в конце концов, за это мы их и любим. Кстати, эти веселые фотографии смогут полностью оценить и понять, наверное, только владельцы котов и кошек. Жизнь с ними невероятно увлекательна и интересна, ведь правда?