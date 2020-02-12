Как угодно, только не так, как нужно: котики, которые игнорят свой "домик"

Порой кажется, что мы наконец-то смогли преодолеть барьер между человеком и животным и что мы можем видеть логику действий своих питомцев. Но как только вас начинают посещать подобные мысли, ваша кошка идёт и начинает делать что-то совершенно невообразимое и лишённое какой-либо логики. Особенно это касается кошачьего домика, который вы старательно выбирали для своего любимца, а он взял и залез в коробку из-под него.