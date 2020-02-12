Отборные демотиваторы для вашей улыбки

А вот и очередная порция демотиваторов, которые вызовут улыбку и настроят на позитив! Тогда рабочий день пройдёт легче и быстрее! В этом выпуске: про самцов и самцих, про стресс на работе, про зависть к парковкам, про кошачью логику, про чёрную пятницу, про идеальную страховку, про креативных личностей и многое другое!