Когда что-то явно пошло не так: ситуации, в которые лучше не попадать

Ситуации, которые запечатлены в этом обзоре, вызывают противоречивые чувства - от безудержного смеха до этакого не очень приятного ощущения от понимания того, что в такую ситуацию мог попасть буквально каждый.