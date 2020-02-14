Тем временем в Японии: забавные фотографии

Нам никогда не понять японцев (впрочем, как, скорее всего, и им ─ нас), их культура и традиции очень далеки от того, что мы считаем нормальным, поэтому сцены из повседневной жизни японцев для нас почти всегда похожи на кадры из какого-то странного, сюрреалистического мира.