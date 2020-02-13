Абсурдность этих фотографий зашкаливает: что здесь происходит?

Очередная порция пищи для размышлений и поводов пошевелить фантазией в попытке понять, что же всё-таки происходит на этих фотографиях …и заодно что творится в голове у людей, которые имеют к этому непосредственное отношение.