Забавные объявления, прочтя которые улыбка не сойдет с вашего лица

Удивительно остроумные люди пытаются в письменной форме наконец-то научить не очень, мягко говоря, умных людей, куда ходить, куда звонить, где открывать и о чем не спрашивать.