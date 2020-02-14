Смех до упаду: уморительные демотиваторы для хорошего настроения

Ежедневная порция улыбок и юмора - в традиционном сборнике прикольных демотиваторов! В этом выпуске: про азартные покупки в овощном, про талантливых артековцев, про маленькие семейные хитрости, про щедрость людей, про запаску в мире животных, про необычную таксу в автобусе и многое другое!