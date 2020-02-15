Ну, и такое бывает: курьезы в картинках

Глядя со стороны на жизнь других людей, нам кажется, что у них беззаботная повседневность и никаких забот. Однако обратная сторона жизни, о которой обычно не любят распространяться, может отличаться от того, что рисует наше воображение.