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Суббота, 15.02.2020
Когда таланта не дано, тут уж ничего не поделаешь: кулинарные фейлы
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Когда таланта не дано, тут уж ничего не поделаешь: кулинарные фейлы

Что такое еда без Instagram? И что такое Instagram без еды? Разве можно их представить отдельно друг от друга! Они всегда неразлучны! Однако один Instagram-аккаунт решил оспорить эту неразрывную связь: вместо идеально снятых и аппетитных фотографий еды в аккаунте Cooking For Bae (что можно перевести как "Готовим "буэ") публикуются одни из самых неаппетитных (читай, неинстаграмных) снимков с едой, размещённых в социальных сетях или показанных в рекламе.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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