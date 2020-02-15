Когда таланта не дано, тут уж ничего не поделаешь: кулинарные фейлы

Что такое еда без Instagram? И что такое Instagram без еды? Разве можно их представить отдельно друг от друга! Они всегда неразлучны! Однако один Instagram-аккаунт решил оспорить эту неразрывную связь: вместо идеально снятых и аппетитных фотографий еды в аккаунте Cooking For Bae (что можно перевести как "Готовим "буэ") публикуются одни из самых неаппетитных (читай, неинстаграмных) снимков с едой, размещённых в социальных сетях или показанных в рекламе.