Зима и коты - две несовместимые вещи: смешные "доказательства" Пока дети играют в снежки, кошки тихонько проклинают зиму. Ведь им это время года приносит гораздо меньше положительных эмоций, чем их владельцам. То ли дело лето, когда можно понежиться на солнышке, погоняться за бабочками и птичками на деревьях. А зима… да что зима, сейчас увидите сами.