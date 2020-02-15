Бывает же такое: забавные фотографии, вызывающие улыбку

Случается, что среди самого серого и самого скучного дня, случается что-то такое, что заставляет посмотреть на мир совсем под другим углом и улыбнуться. В этом обзоре собраны забавные фотографии, которые вызывают не просто улыбку, а гомерический хохот.