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После выхода на пенсию жизнь только начинается
Они веселятся, как беззаботная молодёжь, реализуют свои самые невероятные фантазии, доказывая, что человек не бывает слишком старым для того, чтобы весело провести время.
Только позитив, милота, юмор и вдохновение
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