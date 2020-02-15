Коты в снегу - что может быть милее: забавные картинки с пушистиками

Не понятно, почему многие кошки не переносят снег, ведь им же абсолютно не холодно, если, конечно, речь не идет о голых кошках, хотя, может быть, голым то снег и нравится, их реакцию никто не сфотографировал.