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Присмотритесь внимательнее: фотографии, на которые стоит взглянуть дважды
Свежая порция прикольных фотографий, которые изображают то, что на первый взгляд кажется совсем не тем, чем является на самом деле. Поэтому, если не хотите их смотреть дважды, лучше внимательнее вглядывайтесь в первый раз.
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