Никакие не грозные: фото няшных ротвейлеров

Посмотрите на эту подборку, что можно сказать о этих ротвейлерах, кроме слов умиления? Правду говорят, какой характер у хозяина, такой и будет собака. Сразу видно, что эти псы воспитываются и живут с добродушными и милыми людьми.