А вы говорили бред: странные идеи, которые были реализованы на отлично

Серьги, в которых растут цветы, маникюр, которым можно чистить зубы, обувь, которую можно съесть… Думаете, это мы сейчас бредим? А вот и нет! Это все бредовые идеи, которые получилось осуществить. И знаете – многие из них точно заслуживают наших аплодисментов!