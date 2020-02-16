|
|
А вы говорили бред: странные идеи, которые были реализованы на отлично
Серьги, в которых растут цветы, маникюр, которым можно чистить зубы, обувь, которую можно съесть… Думаете, это мы сейчас бредим? А вот и нет! Это все бредовые идеи, которые получилось осуществить. И знаете – многие из них точно заслуживают наших аплодисментов!
Хорошее настроение обеспечено: прикольные демотиваторы
Присмотритесь внимательнее: фотографии, на которые стоит взглянуть дважды
Невезуха случается с каждым: неудачный день в юморных картинках
Метро для чудаков, и только: странные пассажиры подземки
Зима и коты - две несовместимые вещи: смешные "доказательства"
После выхода на пенсию жизнь только начинается
Только позитив, милота, юмор и вдохновение
Бывает же такое: забавные фотографии, вызывающие улыбку
Коты в снегу - что может быть милее: забавные картинки с пушистиками
Усатые-хвостатые: пушистые нахалы, которым "законы не писаны"
Когда таланта не дано, тут уж ничего не поделаешь: кулинарные фейлы
Ну, и такое бывает: курьезы в картинках
Забавные приключения внука и бабушки: юморные фотографии
Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы
Смех до упаду: уморительные демотиваторы для хорошего настроения
Забавные объявления, прочтя которые улыбка не сойдет с вашего лица
А давайте поиграем? Прикольные картинки для игроманов
Милые миниатюрные татуировки турецкого тату-мастера Айхана Карадага (Фото)
Собаки в пижамах вызывают улыбку
Когда с бородой намного лучше: хвастливые бородачи (Фото)
До слез: Забавные фотографии, которые поднимут настроение и заставят посмеяться от души
С юмором по жизни: снимки, в которых много юмора, но мало логики
Тем временем в Японии: забавные фотографии
Курьезные картинки из серии "Просто показалось"
Приятного аппетита: такой подачи ресторанных блюд вы еще не видели