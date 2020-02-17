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Такая дружба - на всю жизнь: малыши и их верные друзья
Какую роль может сыграть собака в воспитании ребенка? Какие-то родители вообще не допускают такой идеи, а другие знают, как удивительно влияет на чадо четвероногий друг. Собака учит детей любви, заботе, верности. Собака — настоящий друг и надежный компаньон. Взгляните на эти фото, и убедитесь, что лучшей няни для ребенка не найти!
Хозяин, ну возьми меня с собой: песики, которых пришлось взять на работу
А вы нашли кота? Мастер-классы от гуру маскировок
Нет, только не это: песики, которые очень боятся воды
А вы говорили бред: странные идеи, которые были реализованы на отлично
Хорошее настроение обеспечено: прикольные демотиваторы
Присмотритесь внимательнее: фотографии, на которые стоит взглянуть дважды
Невезуха случается с каждым: неудачный день в юморных картинках
Метро для чудаков, и только: странные пассажиры подземки
Зима и коты - две несовместимые вещи: смешные "доказательства"
После выхода на пенсию жизнь только начинается
Только позитив, милота, юмор и вдохновение
Бывает же такое: забавные фотографии, вызывающие улыбку
Коты в снегу - что может быть милее: забавные картинки с пушистиками
Усатые-хвостатые: пушистые нахалы, которым "законы не писаны"
Когда таланта не дано, тут уж ничего не поделаешь: кулинарные фейлы
Ну, и такое бывает: курьезы в картинках
Забавные приключения внука и бабушки: юморные фотографии
Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы
Смех до упаду: уморительные демотиваторы для хорошего настроения
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Милые миниатюрные татуировки турецкого тату-мастера Айхана Карадага (Фото)
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До слез: Забавные фотографии, которые поднимут настроение и заставят посмеяться от души