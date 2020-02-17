Такая дружба - на всю жизнь: малыши и их верные друзья

Какую роль может сыграть собака в воспитании ребенка? Какие-то родители вообще не допускают такой идеи, а другие знают, как удивительно влияет на чадо четвероногий друг. Собака учит детей любви, заботе, верности. Собака — настоящий друг и надежный компаньон. Взгляните на эти фото, и убедитесь, что лучшей няни для ребенка не найти!