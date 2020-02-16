Нет, только не это: песики, которые очень боятся воды

Мы привыкли считать, что только кошки боятся воды, но как и некоторые кошки любят купаться, так и некоторые собаки до жути боятся воды. Не секрет, что многие собаки не любят принимать ванну, но подурачиться на берегу реки или озера это всегда пожалуйста.