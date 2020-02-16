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Нет, только не это: песики, которые очень боятся воды
Мы привыкли считать, что только кошки боятся воды, но как и некоторые кошки любят купаться, так и некоторые собаки до жути боятся воды. Не секрет, что многие собаки не любят принимать ванну, но подурачиться на берегу реки или озера это всегда пожалуйста.
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