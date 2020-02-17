За секунду до: Остросюжетные фотографии, сделанные в самый подходящий момент

Некоторые фотографы, чтобы словить удачный кадр часами высиживают в засаде, тогда как другим достаточно всего одного случайного щелчка затвором фотоаппарата, чтобы получилось ТАКОЕ!