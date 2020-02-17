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Понедельник, 17.02.2020
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Забавные фотографии о особом взаимоотношении людей и животных
11:36 Сегодня Телеграф umoritelno.com Фото: umoritelno.com

Человек считает себя венцом эволюции, настоящим царем природы.

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    Собранные в новом обзоре фотографии покажут, что эта самая "природа" очень любит бунтовать и возвращать человека на свое место.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Неудачный день.
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