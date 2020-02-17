Яркие примеры смекалки и юмора: забавные объявления, которые реально встретить

Когда идешь по городу в не очень хорошем настроении и вдруг видишь подобные объявления, то улыбка на лице появляется сама собой. Отличные примеры того, насколько душевными, веселыми и смекалистыми могут быть обычные люди.