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Врачебные перлы: смешные объявления в больницах и поликлиниках
Жизнь – штука прихотливая и иногда направляет нас в больницу в порядке легкого приключения. Настроение обычно не супер, ведь просто пообщаться к врачам никто не идет. Вокруг злые люди, все рычат… Но как-то на душе теплее, когда видишь забавное объявление.
Яркие примеры смекалки и юмора: забавные объявления, которые реально встретить
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Метро для чудаков, и только: странные пассажиры подземки
Зима и коты - две несовместимые вещи: смешные "доказательства"
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Бывает же такое: забавные фотографии, вызывающие улыбку
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Смех до упаду: уморительные демотиваторы для хорошего настроения