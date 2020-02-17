Врачебные перлы: смешные объявления в больницах и поликлиниках

Жизнь – штука прихотливая и иногда направляет нас в больницу в порядке легкого приключения. Настроение обычно не супер, ведь просто пообщаться к врачам никто не идет. Вокруг злые люди, все рычат… Но как-то на душе теплее, когда видишь забавное объявление.