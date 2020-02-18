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Полезно и смешно: людям со смекалкой жить проще
Обычно такие люди не встречают проблем в своей жизни, ловко обходя их с помощью смекалки и сообразительности. Такому вряд ли где-нибудь учат, но вот посмотреть, до чего иногда додумываются креативные умы, нам всем не помешает!
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