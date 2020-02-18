Насладитесь моментом: рай для перфекционистов в картинках Как всегда, радующая глаз коллекция фотографий, которые придутся по вкусу всем аккуратистам, педантам и ценителям точности во всём! Ведь что для них может быть более приятным, чем идеальная горка молотого кофе, нетронутая поверхность заледеневшего автомобиля или новогодние шары, развешенные на витрине в порядке, которому позавидует само число "пи".