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Среда, 19.02.2020
Насладитесь моментом: рай для перфекционистов в картинках
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Насладитесь моментом: рай для перфекционистов в картинках

Как всегда, радующая глаз коллекция фотографий, которые придутся по вкусу всем аккуратистам, педантам и ценителям точности во всём! Ведь что для них может быть более приятным, чем идеальная горка молотого кофе, нетронутая поверхность заледеневшего автомобиля или новогодние шары, развешенные на витрине в порядке, которому позавидует само число "пи".
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Перфекционизм, Рай для перфекционистов.
23:53 Вт, 18 Февраль 2020 Телеграф
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