"Почти получилось": прикольные курьезные фотографии Ещё одна порция "почтиполучившихся" вещей от любителей филонить и пофигистов, которые почему-то занимаются тем, чем занимаются, а также "оригиналов", которые обычные вещи делают весьма своеобразно.