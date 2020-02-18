Пышка по имени Мангго: забавные приключения пузатого кота Мангго ─ это пузатая шерстяная красавица, одна из японского трио кошек, у которого более 303 тысяч подписчиков в Instagram. Несмотря на то, что в аккаунте @bo_mang_co публикуются фотографии и видео не только мамы Мангго, но и папы Босса (Boss) и их дочки Коко (Coco), именно она находится в центре всеобщего внимания.