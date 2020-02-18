Да что вы знаете об одиночестве?! Одинокие сердца на фотографиях

Свежая подборка фотографий в стиле "Forever alone" про тех, кому ещё не с кем разделить радость бытия и именинный пирог. Но будем надеяться, что всё это ─ временное явление в жизни каждого из них!