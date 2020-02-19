Прикольные картинки для веселого настроения В этом выпуске: когда просишь жену приготовить ужин, как в ресторане; что делать, если женщина заставляет тебя работать; как не нужно фотографировать утюг; для чего нужен маленький кармашек на джинсах; как к 25 годам иметь 20 лет стажа; много смешных котиков и другие фото-приколы.