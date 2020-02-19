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Среда, 19.02.2020
Строительно-дизайнерские ляпы, на которые без смеха не посмотреть
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Строительно-дизайнерские ляпы, на которые без смеха не посмотреть

Только вот глядя на результат, невольно задаешься вопросом "что с руками"? Явно, что произрастают они не из того места и растут не в том направлении. Продолжая анатомический разбор этих специалистов, приходишь к еще одному неутешительному выводу - голова не дружит с глазами. Ну, ладно, они к себе привыкли, а за что все это людям, живущим рядом и вынужденным, хочешь-не хочешь, пользоваться плодами этих инженерных вывертов?
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Строительные ляпы, Дизайнерские ляпы.
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