Строительно-дизайнерские ляпы, на которые без смеха не посмотреть

Только вот глядя на результат, невольно задаешься вопросом "что с руками"? Явно, что произрастают они не из того места и растут не в том направлении. Продолжая анатомический разбор этих специалистов, приходишь к еще одному неутешительному выводу - голова не дружит с глазами. Ну, ладно, они к себе привыкли, а за что все это людям, живущим рядом и вынужденным, хочешь-не хочешь, пользоваться плодами этих инженерных вывертов?